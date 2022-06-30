Оккупанты пытаются блокировать Лисичанск, в Беларуси проверяют возможность мобилизации — Генштаб

Июнь, 29 в 21:10

На Волынском и Полесском направлениях в рамках учений военными комиссариатами Республики Беларусь проводится проверка приписного состава и возможности проведения мобилизации на территории отдельных регионов.

На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. Российские войска обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районе Лисичанска, Верхнекаменки, Северска и нанесли авиаудар по району Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

На Северском направлении оккупанты продолжают осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. Кроме того, враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Турья и Луговка Сумской области.

Сейчас смотрят

На Харьковском направлении противник обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Харькова, Базалиевки, Шестаково, Русской Лозовой, Ивановки, Замуловке и других.

На Славянском направлении враг проводит перегруппировку войск и удерживает ранее занятые рубежи. Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Никольское, Грушуваха и Довгенькое. Также оккупанты нанесли авиаудар вблизи Гусаровки.

На Бахмутском направлении российские войска открывали огонь по позициям наших войск из артиллерии разных калибров вблизи Клинового, Раздолевки, Выемки и Ивано-Дарьевки. Нанесли авиаудар неподалеку от села Возрождение.

На Южнобужском направлении враг осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии, проводит перегруппировку войск.

Источник: Генштаб