Под завалами здания в Днепре спасатели обнаружили тела двух погибших — ОВА
Под завалами здания автотранспортного предприятия в Днепре, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели обнаружили двух погибших гражданских.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
– На утро пришли плохие новости. Под завалами здания автотранспортного предприятия, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели обнаружили двоих погибших — мужчину и женщину. Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где трудились мирные люди.
На месте прилета специалисты обнаружили обломки ракеты Калибр.
Накануне враг направил в нашу область шесть таких ракет, четыре из них наши военные сбили, — говорится в сообщении.
Напомним, днем 28 июня в Днепре прогремела серия взрывов. Две ракеты разрушили два предприятия – промышленное и транспортное.