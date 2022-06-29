Под завалами здания в Днепре спасатели обнаружили тела двух погибших — ОВА

Под завалами здания автотранспортного предприятия в Днепре, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели обнаружили двух погибших гражданских.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

– На утро пришли плохие новости. Под завалами здания автотранспортного предприятия, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели обнаружили двоих погибших — мужчину и женщину. Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где трудились мирные люди.

На месте прилета специалисты обнаружили обломки ракеты Калибр.

Накануне враг направил в нашу область шесть таких ракет, четыре из них наши военные сбили, — говорится в сообщении.