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Факты / Украина

Пять жертв: момент попадания ракеты в многоэтажку в Николаеве попал на видео

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
Пять жертв: момент попадания ракеты в многоэтажку в Николаеве попал на видео

В соцсети появилось видео момента попадания российской ракеты в многоэтажку в Николаеве, в результате чего погибли пять человек.

Кроме того, сейчас известно о четырех пострадавших, двое из них — спасатели. Они травмировались, разбирая завалы.

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На видео можно заметить момент “прилета” вражеской ракеты по многоэтажке. В результате удара верхние этажи жилого дома разрушены полностью. После попадания ракеты поднялся столб пыли. На кадрах можно услышать мощный звук, появившийся после попадания в пятиэтажку.

Напомним, утром 29 июня российские военные ударили по многоэтажному дому в Николаеве.

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