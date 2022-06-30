Пять жертв: момент попадания ракеты в многоэтажку в Николаеве попал на видео

Июнь, 29 в 21:57

В соцсети появилось видео момента попадания российской ракеты в многоэтажку в Николаеве, в результате чего погибли пять человек.

Кроме того, сейчас известно о четырех пострадавших, двое из них — спасатели. Они травмировались, разбирая завалы.

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На видео можно заметить момент “прилета” вражеской ракеты по многоэтажке. В результате удара верхние этажи жилого дома разрушены полностью. После попадания ракеты поднялся столб пыли. На кадрах можно услышать мощный звук, появившийся после попадания в пятиэтажку.

Напомним, утром 29 июня российские военные ударили по многоэтажному дому в Николаеве.