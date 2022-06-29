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Факты / Украина

Россия выпустила по Украине уже 2 811 ракет — Зеленский

Марта Бондаренко, редактор ленты
Россия выпустила по Украине уже 2 811 ракет — Зеленский
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация с 24 февраля по 28 июня выпустила по Украине 2811 ракет.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

— По состоянию на этот вечер общее количество российских ракет, которые ударили по нашим городам, — уже 2811. У нас есть все доказательства того, что делают российские военные против наших людей, — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский упомянул ракетный удар по Кременчугу, а именно по торговому центру, где находились мирные люди.

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Он отметил, что Россия знала, куда выпускает ракеты, и что это была целенаправленная атака по мирному городу.

— Они хотели убить больше людей в мирном городе, в обычном торговом центре. За этот акт государственного терроризма, как и за все остальные, Россия будет отвечать. На поле боя в Украине, усилением санкций и обязательно – в трибунале, — подчеркнул президент Украины.

Источник: Офис президента
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