Украина получила $1,3 млрд помощи от США – Шмыгаль

Июнь, 29 в 22:16

Соединенные Штаты предоставят Украине финансовый пакет помощи на $1,3 млрд в рамках помощи стабилизации государственного бюджета.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

— Спасибо президенту США Джо Байдену за беспрецедентную поддержку. Санкции, оружие и финансы приближают победу Украины. Только что получили грант $1,3 млрд в рамках пакета финансирования госбюджета $7,5 млрд. Спасибо за оперативные решения Всемирного банка, через механизм которого осуществлен перевод, и (президенту Всемирного банка. — Ред.) Дэвиду Малпассу, — написал он.

Во время встречи лидеров Большой семерки (G7) в мае согласились предоставить Украине $9,5 млрд экономической помощи, чтобы способствовать выплате зарплаты украинским госслужащим и обеспечить возможность работы правительства на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину.

Сейчас смотрят

Тогда во время переговоров президент Владимир Зеленский сообщил, что для того, чтобы Украина выстояла, ежемесячно государству необходима будет финансовая поддержка в размере от $5 млрд до $7 млрд.

Источник: Denys Shmyhal