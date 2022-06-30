Июнь, 29 в 22:20

Министерство обороны США объявило о поставках 18 береговых и речных катеров для Украины вместе с высокомобильными ракетными пусковыми системами и другой оборонной помощью.

Все это военное оборудование поступит в Украину в рамках ранее анонсированного пакета помощи на $450 млн, сообщили на сайте американской компании Metal Shark.

В пресс-центре Metal Shark добавили, что уже предоставили шесть боевых катеров, а всего для помощи Украине компания производит 23.

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Metal Shark начали производство дополнительных 17 катеров для Украины, включая 14 патрульных Defiant (10 единиц 38-й модели и четыре — 38-й модели с центральной консолью) и три катера-перехватчика модели 36 Fearless.

В сотрудничестве с американским правительством компания работала над программами укрепления береговой обороны Украины еще с 2019 года, но после полномасштабной агрессии России против Украины активизировала эти усилия.

– Metal Shark работает с посольством США в Киеве с 2019 года над разработкой стратегии, которая сейчас воплощается в поддержку военных способностей Украины, поэтому хорошо знать, что наши катера прибудут туда, где они наиболее нужны, – заявил вице-президент Metal Shark Генри Иризарри.

О тестировании скоростных катеров от компании Metal Shark сообщалось еще в сентябре 2021 года, когда их получили Военно-морские силы ВСУ.

Характеристики судна-перехватчика Fearless

Fearless 36 имеет три подвесных двигателя.

Палуба снабжена центральной консолью.

Корпус собран из сплава алюминия.

Длина — 10 м 97 см.

Четыре места для сидения, но фактическая емкость составляет куда больше.

США передадут Украине патрульные лодки Metal Shark: характеристики Defiant и Fearless / 3 фотографии

— Способный, маневренный и быстрый, 36 Fearless разрушает волны и укротит тяжелые моря, обеспечивая при этом мягкий, плавный и удивительно сухой ход для своего счастливого экипажа. Отличаясь высокоэффективной ступенчатой ​​ходовой поверхностью корпуса, 36 Fearless зарекомендовал себя в работе с многочисленными американскими и зарубежными правоохранительными органами, военными и пожарными подразделениями, — говорится в описании катера на сайте компании.

Характеристики судна 38 Defiant

Длина составляет 11 м 58 см.

Судно может быть сконфигурировано для выполнения оборонных, военных, пожарно-спасательных, аварийно-спасательных и правоохранительных задач.

Корпус и надстройка судна изготовлены из высококачественного алюминия.

США передадут Украине патрульные лодки Metal Shark: характеристики Defiant и Fearless / 3 фотографии

– Проверенная временем модель 38 Defiant от Metal Shark пользуется популярностью среди постоянно растущего списка операторов, включая американских и иностранных военных, правоохранительные органы, пожарные департаменты, ассоциации пилотов и коммерческих операторов. Как и все Metal Shark, 38 Defiant может быть сконфигурирован по индивидуальному заказу для размещения широкого спектра оборудования, специфического для различных профилей миссий, — предоставляется описание судна на сайте компании-производителя.

Напомним, объявление о предоставлении Украине пакета помощи от США на сумму $450 млн было сделано еще 23 июня. Кроме патрульных катеров, в список входили РСЗО HIMARS и десятки тысяч артиллерийских боеприпасов.

Источник: Metal Shark

Фото: Metal Shark