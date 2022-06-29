Июнь, 29 в 17:47

Российские захватчики превратили центр Мариуполя в сплошные руины.

Видео города показал советник мэра Петр Андрющенко. Он отметил, что в Мариуполе царит вонь, мухи, крысы и оккупанты.

— Обычно оккупанты демонстрируют, что “жизнь улучшилась”. Просто повернувшись спиной к реалиям. На самом деле центр города выглядит так. Развалины и смерть. В когда-то людном центре сегодня почти никого. Здесь никто не живет. Случайные прохожие исключительно из-за точек зарядки телефонов. Такие реалии Мариуполя сейчас, — написал он.

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Андрющенко добавил, что люди, которые находятся в Мариуполе, ходят от 20 километров в день в поисках воды, пищи, дров и электричества.

— В 33 градусную жару люди должны дежурить у костра, чтобы он не погас. Даже на душ-издевательство отведено всего 10 минут на человека. Здесь царят вонь, мухи, крысы и оккупанты. Вот оно – настоящее лицо Средневековья в Мариуполе, – написал он.

Отметим, что оккупация Мариуполя войсками РФ повлекла за собой одну из крупнейших гуманитарных катастроф. Город практически полностью разрушен в результате вражеских обстрелов, около 22 тыс. мирных жителей погибли.