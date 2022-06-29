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Факты / Украина

Как подать ведомости для создания электронной трудовой книжки – объяснение ПФУ

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Как подать ведомости для создания электронной трудовой книжки – объяснение ПФУ
Фото: Depositphotos

Для создания электронной трудовой книжки ведомости может предоставить как страхователь за работников, так и сам работник. Это можно сделать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как отметили в пресс-службе ПФУ, сведения о трудовой деятельности представляются через веб-портал ПФУ:

  • в виде копий документов, изготовленных путём сканирования;
  • в оцифрованном виде – путем создания записи в электронном кабинете страхователя или застрахованного лица, к которому прилагаются сканированные копии документов, на основании которых создается запись.

Сканированные копии должны быть в цветном формате с оригиналов документов и содержать все страницы трудовой книжки в хронологическом порядке и поля соответствующих документов.

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— Предоставляются такие сведения с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи страхователя или работника, предоставляющего такую ​​информацию, — отметили в пресс-службе.

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