Угроза ядерной безопасности: оккупанты готовят провокацию на Запорожской АЭС

Июнь, 29 в 14:47

Находящиеся на Запорожской АЭС оккупанты готовят провокацию, в ходе которой собираются обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции.

— Для этого задержали нескольких работников и пытками требуют у них признания, точнее – оговаривания себя, что якобы еще в марте в бетонные чаши охлаждающих бассейнов на ЗАЭС они сбросили какое-то оружие: взрывчатку или снаряды, — говорится в сообщении ГП Энергоатом.

Под этим предлогом оккупанты настаивают на осушении охлаждающих бассейнов, чтобы проверить его чаши. Также они требуют остановить насосы, подающие воду на системы безопасности энергоблоков.

— Если это произойдет, то системы безопасности крупнейшей в Европе атомной станции останутся без охлаждения, что само по себе является серьезным нарушением и может угрожать ядерной безопасности. К тому же такие работы нецелесообразно проводить в теплое время года из-за риска перегрева и отказа оборудования, — сообщают в Энергоатоме.

Уточняется, что под видом “проведения проверки” российские военные могут набросать в бетонные чаши все что угодно: взрывчатку, неразорванные снаряды, другое оружие. А затем обвинить в этом работников ЗАЭС или ее защитников и сделать это формальным поводом для приглашения на станцию ​​МАГАТЭ и представление этих “фактов”.

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Источник: ГП Энергоатом