Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Зеленский предлагает направить в Кременчуг спецпредставителя генсека ООН

Илья Нежигай, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский предложил направить в Кременчуг специального представителя генерального секретаря ООН, чтобы он дал независимую оценку атаке РФ по торговому центру в городе.

Об этом президент Украины сказал во время выступления во время заседания Совбеза ООН 28 июня.

– 27 июня ракета упала на Кременчуг. Нанесшие этот удар не могли не знать, что эта ракета летит на обычный торговый центр. Один из десятков торговых центров, существующих в этом регионе, – сказал он.

Он привел членам Совбеза данные о 18 убитых людях в результате ракетного удара.

Сейчас смотрят

– К сожалению, жертв может быть больше. Более 50 человек получили ранения. Десятки считаются пропавшими без вести, – добавил он.

Президент Зеленский отметил, что, по словам РФ, жертвы в ТЦ не являются результатом российского удара.

— В таком случае я предлагаю ООН направить специального представителя генерального секретаря (ООН, — Ред.) или другого представителя для того, чтобы они посетили место событий в Кременчуге и могли подтвердить, что это действительно был удар, нанесенный российской ракетой, — сказал президент Украины .

Напомним, во время обращения к странам-членам СБ ООН президент Украины призвал лишить Россию полномочий в рамках Генассамблеи и самого Совбеза.

Читайте
Под завалами ТЦ в Кременчуге живых не осталось - Монастырский

Источник: Офис президента
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка