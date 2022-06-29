Июнь, 29 в 2:54

Президент Владимир Зеленский предложил направить в Кременчуг специального представителя генерального секретаря ООН, чтобы он дал независимую оценку атаке РФ по торговому центру в городе.

Об этом президент Украины сказал во время выступления во время заседания Совбеза ООН 28 июня.

– 27 июня ракета упала на Кременчуг. Нанесшие этот удар не могли не знать, что эта ракета летит на обычный торговый центр. Один из десятков торговых центров, существующих в этом регионе, – сказал он.

Он привел членам Совбеза данные о 18 убитых людях в результате ракетного удара.

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– К сожалению, жертв может быть больше. Более 50 человек получили ранения. Десятки считаются пропавшими без вести, – добавил он.

Президент Зеленский отметил, что, по словам РФ, жертвы в ТЦ не являются результатом российского удара.

— В таком случае я предлагаю ООН направить специального представителя генерального секретаря (ООН, — Ред.) или другого представителя для того, чтобы они посетили место событий в Кременчуге и могли подтвердить, что это действительно был удар, нанесенный российской ракетой, — сказал президент Украины .

Напомним, во время обращения к странам-членам СБ ООН президент Украины призвал лишить Россию полномочий в рамках Генассамблеи и самого Совбеза.