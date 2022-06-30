Июнь, 30 в 18:13

Российские оккупанты платят по $20 тыс. взятки, чтобы сбежать с войны и получить документы о “демобилизации” из армии РФ.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который перехватила СБУ. На записи мужчина, мобилизованный в так называемой ДНР, рассказывает о людях, которые помогли бы ему и сыну вернуться домой.

Он признается, что для этого не пожалеет продать свой автомобиль. Однако сын уверяет, что за “демобилизацию” берут $20 тыс., а не $2 тыс., как он думал.

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— Ну, когда гребли, так да, а сейчас, когда люди здесь сидят, – подняли уже (размер взятки, – Ред.). Короче, демобилизация стоит $20 тыс. А справка о том, что ты негоден – полмиллиона, – говорит оккупант своему отцу.

То есть расценки оккупантов простые: если ты сориентировался сразу, то откупиться от “мобилизации” на месте можно за $2 тыс. Если нет, то вырваться с фронта будет стоить в десять раз дороже.

В Службе безопасности Украины напомнили о бесплатной альтернативе – горячей телефонной линии 2402. Позвонив по этому номеру, можно сдаться в плен и сохранить свою жизнь.