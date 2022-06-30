Июнь, 30 в 15:26

Освобождение острова Змеиного от российских оккупантов является большой победой Вооруженных сил Украины.

Об этом в национальном телемарафоне заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Он отметил, что россияне хотели сделать из Змеиного “скалу-авианосец”, чтобы контролировать часть Черного моря.

– После того, как мы уничтожили крейсер Москва, россияне думали, что сделают с острова Змеиный “скалу-авианосец”, на которую они поставят ПВО и смогут контролировать всю эту часть Черного моря. То, что мы их выбили оттуда – это огромная победа ВСУ, – сказал он.

По словам Денисенко, Украина фактически нивелировала весь Черноморский флот РФ в этой части акватории.

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— Теперь россияне ничего не могут сделать в акватории, кроме, к сожалению, обстрелов украинских городов ракетами Калибр со своих кораблей. Но с точки зрения высадки десанта они ничего не могут в этой части моря, — сказал советник МИД.

Денисенко уверен, что россияне будут пытаться вернуться на остров Змеиный, однако у них ничего не получится.

— Они постараются что-то делать, но у них нет там ПВО и возможностей реально подходить ближе своими кораблями. Поэтому я надеюсь, что в этом случае у них ничего не получится. Но попытки они, безусловно, будут делать, – добавил Денисенко.

Отметим, что сегодня, 30 июня, российская армия покинула остров Змеиный после ударов ВСУ по нему.

По данным оперативного командования Юг, оккупанты в спешке эвакуировали остатки гарнизона двумя катерами. Сейчас Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы.