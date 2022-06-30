Июнь, 30 в 9:15

ВСУ подавили попытку штурма Дементиевки на Харьковщине, оккупанты вынуждены были отступить. Также они остановили наступление на Бахмутском направлении.

Карта боевых действий в Украине на 30.06.2022

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают находиться в приграничных районах Брестской и Гомельской областей. Военные комиссариаты этих областей изучают возможность проведения скрытой мобилизации населения.

Сейчас смотрят

Россияне в Харьковском направлении обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Харькова, населенные пункты Питомник, Украинка, Победа, Дементиевка, Прудянка, Коробочкино и Рубежное.

Защитники подавили попытку вражеского штурма в районе населённого пункта Дементиевка. Оккупанты отошли. Нанесли авиационные удары вблизи Прудянки и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении враг проводит перегруппировку войск и обороняется.

При поддержке артиллерии противник пытается блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. Ведет наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении украинские воины остановили наступление, нанесли оккупантам значительные потери, а также отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник нанес авиационные удары по нашим позициям вблизи Авдеевки и Щербаков. Пытался вести штурмовые действия в районе Павловки, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении противник продолжает систематически обстреливать гражданскую, военную инфраструктуру. Сохраняется угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 127-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ISW, Генштаб ВСУ