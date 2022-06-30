Июнь, 30 в 10:36

Полномасштабная война в Украине началась около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины. Также доступна карта боевых действий liveuamap.com.

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Карта боевых действий в Украине Deep State в режиме онлайн

Условные обозначения на карте:

Синие участки – территория, откуда оккупанты выбиты;

– территория, откуда оккупанты выбиты; Зеленые участки – территория, освобожденная в конце марта — начале апреля;

– территория, освобожденная в конце марта — начале апреля; Серые участки – территория, требующая уточнения;

– территория, требующая уточнения; Красные участки – территория, захваченная оккупантами;

– территория, захваченная оккупантами; Черный цвет – территория Крыма и ОРДЛО;

– территория Крыма и ОРДЛО; Розовый цвет – территория Приднестровья.

Также на карте Deep State обозначены подразделения врага, штабы врага, используемые врагом аэродромы, флот врага и направления атак врага.

Ни в коем случае не используйте карту для того, чтобы проложить безопасные маршруты, а пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.

Карта боевых действий liveuamap.com

На сегодняшний день на карте можно смотреть в режиме онлайн, где идут бои в Украине, какие территории уже свободны от оккупантов и другие важные события.

Обозначения цветов на карте:

Синий – Правительство Украины, НАТО, другие западные силы;

– Правительство Украины, НАТО, другие западные силы; Красный — Россия, Беларусь, Приднестровье.

Участки на карте, отмеченные красным цветом, — временно оккупированные территории Украины.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — хроника событий

Условные обозначения на карте:

Красные точки — последние события

Серые точки — более ранние

Справа есть панель, в которой доступен поиск по описанию.

Точки — наземные операции

Иконка — воздушные удары

Как менялась карта боевых действий в Украине от британской разведки с начала вторжения России в Украину

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.