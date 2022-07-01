Июнь, 30 в 23:24

Жителю села Чаплинка в Херсонской области заочно сообщили о подозрении в коллаборационизме.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора за 30 июня.

Отмечается, что мужчина возглавил незаконно созданную военно-гражданскую администрацию района.

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По данным следствия, после начала широкомасштабного вторжения оккупационных войск РФ подозреваемый житель Чаплинки добровольно согласился стать “главой военно-гражданской администрации Чаплинского района”.

— Мужчина обязывает физических и юридических лиц подчиняться оккупационной администрации. Набирает работников в незаконный орган власти, — сообщили в Офисе генпрокурора.

Жителю Чаплинки Каховского района вынесено подозрение по ч. 5 ст. 111-1 (Колаборационная деятельность) УК Украины.

Из открытых источников известно, что коллаборант, захвативший здание бывшей Чаплинской общины 16 мая, является Мирибян Атом.

Украинские войска уверенно контрнаступают на юге Украины в направлении Херсона. Так, 30 июня стало известно, что на Херсонщине был освобожден поселок Потемкино.

Кроме того, накануне советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ВСУ нанесли удар по скоплению старших офицеров Российской Федерации на Херсонском направлении.