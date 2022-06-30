Июнь, 30 в 16:36

С 1 июля в Украине меняется размер прожиточного минимума. Это означает, что ряд привязанных к нему социальных выплат также вырастет.

Кроме того, в июле состоится индексация пенсий. Какие еще изменения ждут украинцев в течение месяца – читайте в материале.

Прожиточный минимум

С 1 июля в Украине будет действовать новый прожиточный минимум. Его общий показатель в расчете на одного человека составит 2 508 грн.

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Для основных социальных и демографических групп установлены следующие цифры прожиточного минимума:

для детей до 6 лет — 2 201 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2 744 грн;

для трудоспособных лиц – 2 600 грн;

для лиц, утративших трудоспособность — 2 027 грн.

Размер соцвыплат

С 1 июля меняется размер всех социальных выплат, привязанных к прожиточному минимуму.

Помощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство

Выплаты на ребенка, над которым установлена ​​опека или попечительство, предоставляются в размере, который составляет 2,5 размера прожиточного минимума (для детей с инвалидностью – 3,5 прожиточного минимума).

Поэтому для детей до шести лет размер пособия с 1 июля составит 5 502 грн. Для детей от 6 до 18 лет выплаты предусмотрены в размере 6 860 грн.

Выплаты на детей-сирот

Согласно законодательству, размер выплат на детей-сирот соответствующего возраста составляет 2,5 прожиточного минимума, для детей с инвалидностью – 3,5 прожиточного минимума.

Поэтому сумма социальной помощи в 2022 году будет такая же, как и размер пособия на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, а именно 5502 грн (для детей до шести лет) и 6860 грн (для детей от 6 до 18 лет).

Выплаты для детей с инвалидностью

Выплаты на детей с инвалидностью, над которыми установлена ​​опека или попечительство, а также на детей с инвалидностью, которые являются сиротами, с 1 июля составят:

Для детей до шести лет – 7 703 грн. Для детей от 6 до 18 лет – 9 604 грн.

Пакет малыша

Пакет малыша родители могут получить деньгами или в натуральной форме. В денежной форме он составляет не менее трех прожиточных минимумов для ребенка в возрасте до шести лет.

Поэтому с 1 июля родители смогут получить 6 603 грн. Но эти деньги нужно потратить в течение года на определенные группы детских товаров в магазинах, участвующих в проекте Монетизация одноразовой натуральной помощи.

Декретные выплаты

Размер декретных выплат составляет 100% от средней зарплаты по месту работы. Для этого рассчитывают, сколько женщина заработала за последние 12 месяцев, и делят на количество отработанных дней. Именно это и будет являться платой за один день декретного отпуска.

Неработающие женщины также могут обращаться за декретными выплатами. В таком случае они могут получить минимум 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. С 1 июля такие выплаты составят 650 грн.

Размер алиментов

В Украине установлено несколько размеров алиментов. Их назначают в зависимости от доходов родителей и прожиточного минимума.

Гарантированный минимальный размер алиментов на одного ребенка, который платит отец или мать в случае, если у них низкие доходы, составляет не менее 50% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Для детей до 6 лет с 1 июля он будет составлять 1 100 грн, для детей от 6 до 18 лет – 1 372 грн.

Рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка равен прожиточному минимуму для ребенка соответствующего возраста, который устанавливает суд в случае достаточности дохода плательщика алиментов.

То есть с 1 июля он будет составлять 2201 грн или 2744 грн, в зависимости от возраста ребенка.

Максимальный размер алиментов также устанавливает суд. Это 10 прожиточных минимумов. На ребенка до шести лет с 1 июля это будет 22 010 грн, для детей от 6 до 18 лет – 27 440 грн.

Индексация пенсий

С 1 июля размер минимальной пенсии по возрасту в Украине вырастет до 2027 грн. Также повышают:

минимальную пенсию шахтерам – до 6 081 грн;

минимальную пенсию в случае потери кормильца членам семей военнослужащих – до 4 054 грн;

максимальный размер пенсии – до 20 270 грн;

Кроме того, украинцам повысят надбавку за сверхурочный стаж. За каждый следующий год (для женщин от 30 лет и для мужчин от 35 лет) будут доплачивать 20,27 грн.

Коммунальные тарифы

Несмотря на выход из рынка газа для бытовых потребителей ряда региональных газсбытов, в стране работают 14 поставщиков. Именно столько компаний обнародовали свои годовые предложения на июль.

Рейтинг цен по сравнению с июнем практически не поменялся. Годовая цена газа колеблется в пределах от 7,70 до 9,99 грн за куб. м.

Фото: ГазПравда

Напомним, что с 1 мая к поставщику последней надежды попали 8,8 млн украинских домохозяйств. А потом к ним добавились еще 1,3 млн потребителей.

Все они автоматически подключены к реестру газоснабжающей компании Нафтогаз Украины с фиксированной ценой 7,96 грн/куб. м.

Заметим, что с 1 июля украинцы будут платить за свет так же, как в июне, то есть в зависимости от того, кто и сколько электроэнергии потребляет. Так, потребители, использующие за месяц до 250 кВт/ч, будут платить за электричество 1,44 грн.

Для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт/ч в месяц, тариф останется на уровне 1,68 грн.

Платная растаможка авто

С 1 июля растаможка авто снова станет платной. Законопроект №7418, принятый Верховной Радой, предусматривает возвращение пошлины и налогообложения НДС на импортные товары и растаможку авто.

Налогообложение возобновляется для:

товаров, которые ввозятся плательщиками единого налога первой, второй и третьей групп;

предприятий, которые не платят ввозную пошлину;

транспортных средств, которые ввозятся гражданами (граждане должны будут платить НДС и акциз).

Но новый закон освобождает от уплаты сбора на обязательное государственное страхование тех, кто покупает легковые автомобили, оснащенные исключительно одним или несколькими электрическими двигателями.

Читайте: Зеленский подписал закон об отмене нулевой растаможки авто: за что теперь придется платить

Подорожание автостраховки

С 1 июля меняется размер старых выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности. Соответствующее решение принял Нацбанк.

Выплаты вырастут:

до 160 тыс. грн на одного потерпевшего за ущерб, причиненный имуществу (до изменений эта сумма составляла 130 тыс. грн);

до 320 тыс. грн на одного пострадавшего за ущерб, причиненный жизни и здоровью (до изменений эта сумма составляла 260 тыс. грн).

Ожидается, что увеличение страховых сумм по договорам позволит потребителям получить лучшую финансовую защиту.

Кроме того, вырастет предельная сумма за самостоятельное оформление документов о ДТП его участниками (без полицейских) для страховой компании по так называемому европротоколу – с 50 до 80 тыс. грн.

Новые правила получения водительского удостоверения

С 24 июля изменится механизм подготовки и переподготовки водителей. Чтобы получить водительское удостоверение, нужно:

пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить об этом свидетельство, которое действительно один год (без сдачи внутреннего экзамена);

сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение;

выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение;

сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, которое действительно два года;

в сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение.

Штрафы за курение в общественных местах

С 11 июля вступает в силу закон о запрете курения табачных изделий для нагрева в общественных местах.

Запрет распространяется на кафе, бары, рестораны, летние площадки, вокзалы, аэропорты, остановки общественного транспорта, лифты, подземные переходы, места общего пользования жилых домов, детские площадки, гостиницы, общежития, учебные заведения и так далее.

За нарушение правил предусмотрены следующие штрафы:

за продажу несовершеннолетним – 1020 грн, за повторное нарушение – 10,2 тыс. грн.;

за курение в общественных местах – 1000 грн, за повторное нарушение – 10 тыс. грн;

за курение в кафе, барах, ресторанах (для владельцев заведений) – 3000 грн, за повторное нарушение – 15 тыс. грн.

Новые тарифы от Укрпочты

Укрпочта с 1 июля увеличивает тарифы на доставку. Так, отправка весом до 1 кг в пределах Украины теперь будет стоить 35 грн, а доставка посылки весом до 15 кг – 75 грн.

Также ожидается удорожание услуги Укрпочта Экспресс. Если раньше посылка до 1 кг по Украине обошлась в 39 грн, то с 1 июля будет 45 грн.

Стоимость пересылки документов вырастет на 14%, а стоимость международных отправлений останется неизменной.

Кроме того, Укрпочта будет принимать и доставлять крупногабаритные посылки: велосипеды, автомобильные бамперы, пуфы и прочее во всех областных центрах.

Изменения для украинцев за границей

Украинцев, которые были вынуждены выехать за границу из-за войны, тоже ожидает ряд изменений.

Так, с 1 июля в Польше отменяют бесплатный проезд по железной дороге для беженцев из Украины. Теперь придется ездить на общих условиях.

Также с 1 июля в Польше начнут принимать заявки на получение пособий на детей в размере 300 злотых.

На финансовую помощь смогут рассчитывать родители, в том числе беженцы из Украины, перед началом учебного года — для того чтобы собрать ребенка в школу. Как подать заявку – читайте в нашем материале.