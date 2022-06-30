Июнь, 30 в 16:42

Главным предметом внимания Минобороны является связь, автоматизация управления и обеспечение ситуационной осведомленности.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что Россия опирается на свое преимущество в численности и стремится затянуть Украину в “войну ресурсов”, надеясь, что партнеры устанут нам помогать.

Украина намерена сделать ставку на повышение эффективности использования тех военных ресурсов, которые у нас есть.

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— Один из приоритетов – повышение точности и скорости принятия решений от тактического до стратегического уровня. В этом контексте Минобороны в синергии с Генеральным штабом и соответствующими командованиями ВСУ приступают к новому этапу работы. Сфера очень важная: связь, автоматизация управления и обеспечение ситуационной осведомленности с учетом практического опыта войны, — написал Резников.

По словам Резникова, в армии “существовала плохая традиция” решать проблемы со связью в экстренном “пожарном” режиме, из-за чего вместо соблюдения единого стандарта возник “зоопарк” разных устройств.

Министр напомнил, что в начале вторжения оккупанты сразу атаковали систему связи, надеясь, что наши военные потеряют управляемость. Однако угрозу удалось снять с помощью спутниковых терминалов Starlink.

Пока проблемой остается обеспечение бойцов качественными портативными рациями.

— В то же время это лишь один из семи уровней связи, требующих инвестиций. От этого зависит жизнь наших воинов. Поэтому необходимо пересмотреть целый ряд базовых подходов. Опробовать и максимально быстро масштабировать решения, позволяющие вести войну, где основой доктрины являются не безлимитные ресурсы, а эффективное использование имеющихся. Будет непросто, но мы справимся. Подчеркиваю снова – мы очень быстро учимся, — добавил министр обороны.

Резников добавил, что в ближайшее время специалисты Генштаба подготовят предложения по развитию связи, внедрению автоматизированных систем управления и комплексам обеспечения ситуационной осведомленности.