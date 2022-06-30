На все они способны: оккупант рассказывает жене о преступлениях российских военных

Июнь, 30 в 14:54

В очередном перехваченном ГУР разговоре оккупант жалуется на службу в российской армии, а именно на отсутствие ротации и увольнений.

ДНРовец из оккупационной армии завидует арестованным солдатам:

– Их там хоть допрашивают, но они хоть сидят в тихом и спокойном месте.

Он рассказывает жене, что их не отпускают домой, так как боятся, что те не вернутся в ряды армии.

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— Говорит: желательно не давать вам никаких увольнений, потому что надежд на вас нет. Кто-то поедет домой и не вернется. Говорит: тогда все. Все не будут ездить домой вообще. Если проведут ротацию, вы отдохнете немного… У нас почти 50% минуса. Нам пообещали, в первую очередь, ротацию и финансовый вопрос. Но о доме не мечтайте. Домой никто не поедет, потому что многие убегут и не вернутся.

Оккупант рассказал об общем знакомом, который застрелил 75 человек и которого отвезли на допросы.

– Они изнасиловали женщину 55 лет. Мужчине п… дали (побили, — Ред.), — говорит оккупант

И высказывает мнение о российской пропаганде, утверждающей, что оккупанты такое делать не способны:

– На все они способны. Эти якуты на все способны.

ДНРовец радуется, что против них сейчас не проводятся наступательные операции и рассказывает о том, как воюют россияне.

— Русские — дебилы. Когда на Потемкина война была, ночью ехала к ним помощь. И они начали еб… (перестреливаться, — Ред.) со своими. С подмогой своей. Россияне с россиянами. Перебили друг друга.

Источник: ГУР

Фото: Depositphotos