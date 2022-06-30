Июнь, 30 в 19:15

Оккупационные войска РФ 30 июня в очередной раз обстреляли Славянск в Донецкой области, в результате чего 6 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Славянской военной администрации Вадим Лях на своем канале в Telegram.

— Очередной обстрел города. Два взрыва кассетных зарядов. Улица Генерала Батюка и улица Вольная. 6 раненых, – сообщил он.

Он также призвал горожан соблюдать правила безопасности.

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30 июня исследователи из Института изучения войны (ISW) сообщали, что армия РФ продолжила наступательные действия на Славянск. Они также считают, что территориальные амбиции Кремля не ограничатся территориями Донецкой и Луганской областей.

Перед этим, 25 июня, аналитики из ISW писали, что Россия попытается оцепить Лисичанск перед наступлением на Славянск.

Источник: Слов’янська ВЦА інформує

Фото: Вадим Лях