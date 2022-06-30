Июнь, 30 в 20:57

Компания Maxar Technologies опубликовала первые спутниковые снимки с острова Змеиный, с которого ранее бежали российские оккупанты.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

На фото все еще виднеется дым от горящих автомобилей и строений в нескольких местах в северной части острова.

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Снимки появились после того, как сегодня Минобороны РФ подтвердило, что они ушли из региона.

В Оперативном командовании Юг заявил, что Вооруженные силы Украины огневыми ударами выгнали российских оккупантов из Змеиного. Сообщалось, что остатки гарнизона вывозили моторными катерами.

Напомним, что российский враг атаковал Змеиный остров 24 февраля 2022 года – когда начал масштабное наступление на Украину. На острове базировались наши пограничники, и оккупанты начали обстреливать их из артиллерии.

После массированного обстрела наших военных взяли в плен. Освобождение острова длилось четыре месяца – как это было, читайте в материале Фактов ICTV.