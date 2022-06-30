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Факты / Украина

Опубликованы первые фото Змеиного после побега оккупантов

Марта Бондаренко, редактор ленты
Опубликованы первые фото Змеиного после побега оккупантов

Компания Maxar Technologies опубликовала первые спутниковые снимки с острова Змеиный, с которого ранее бежали российские оккупанты.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

На фото все еще виднеется дым от горящих автомобилей и строений в нескольких местах в северной части острова.

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Снимки появились после того, как сегодня Минобороны РФ подтвердило, что они ушли из региона.

Maxar Technologies

В Оперативном командовании Юг заявил, что Вооруженные силы Украины огневыми ударами выгнали российских оккупантов из Змеиного. Сообщалось, что остатки гарнизона вывозили моторными катерами.

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Напомним, что российский враг атаковал Змеиный остров 24 февраля 2022 года – когда начал масштабное наступление на Украину. На острове базировались наши пограничники, и оккупанты начали обстреливать их из артиллерии.

После массированного обстрела наших военных взяли в плен. Освобождение острова длилось четыре месяца – как это было, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Sky News
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