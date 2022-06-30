Июнь, 30 в 16:58

Украинский боксер-профессионал, действующий чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBO, IBF, WBA и IBO Александр Усик прокомментировал полномасштабную войну, развязанную Россией против Украины.

Эту тему боксер затронул во время общения с журналистами. Усик отметил, что РФ пытается убить украинцев, нанося ракетные удары по территории нашего государства.

– В Украине сейчас горячо, потому что Российская Федерация пытается убить нас всех и посылает бомбы на нас, – подчеркнул боксер в комментарии YouTube-каналу JOE.

Он также выразил мнение, что реванш против британца Энтони Джошуа может вдохновить украинцев.

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– Это их вдохновляет, и большинство людей меня поддерживают, – заявил Усик.

По словам боксера, тот факт, что он представляет народ Украины в ринге, дает ему дополнительную силу.

Фрагмент общения Усика с представителями СМИ обнародовал и ресурс Fight Hub TV. Судя по видео, боксер напомнил журналистам, что страна-агрессор Россия выпустила по территории Украины более 100 ракет в течение нескольких дней.

– За последние четыре дня, наверное, по Украине выпустили более 100 ракет. Они попадают в жилые дома, где живут люди. Никаких военных баз или инфраструктуры там нет. Это торговые центры, больницы. Это обычные города, где нет никаких военных предприятий или чего-либо того, что может производить военную технику. Эту информацию я получаю не из телевизора или новостей. Я получаю ее от друзей, которые находятся в Киеве и вообще в Украине, – проинформировал Усик.

Стоит отметить, что накануне, 29 июня, в Лондоне прошла вторая дуэль взглядов Александра Усика и британца Энтони Джошуа перед поединком-реваншем. Бой состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии.

Усик победил Джошуа и отобрал у него сразу четыре пояса в сентябре 2021 года.

Источник: YouTube-канал JOE, Fight Hub TV