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Факты / Украина

Развенчаны три основных российских фейка по состоянию на 30 июня

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
Развенчаны три основных российских фейка по состоянию на 30 июня

Центр противодействия дезинформации развенчивает фейки, которые оккупанты распространили 30 июня.

Первый из них касается заявления российского президента Владимира Путина, а именно: “Из Украины сделали плацдарм, чтобы расшатать Россию. И призывы к Киеву продолжать боевые действия подтверждают, что Украина — просто средство для Запада. Поэтому цели специальной военной операции России в Украине не изменились, все идет по плану”.

Кроме того, манипуляцией является информация, распространяемая пропагандистскими СМИ РФ о получении выпускниками Мелитополя Запорожской области аттестатов российского образца. Якобы “ученики получают аттестат только сейчас, поскольку предыдущая администрация региона уничтожила все данные учащихся”.

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— Однако такое решение оккупантов юридически ничтожно и не имеет никаких правовых последствий, — сообщают в ОК Південь.

Еще одним фейком является заявление Путина, что “в Кременчуге не было ни одного теракта… армия РФ не бьет ни по каким гражданским объектам во время спецоперации, а просто так у нас полями никто не стреляет”.

К слову, министр цифровой трансформации Михаил Федоров опроверг фейк российских СМИ, что якобы украинцам будут рассылать повестки в военкоматы через приложение Дія.

Источник: ОК Південь

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