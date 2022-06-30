Развенчаны три основных российских фейка по состоянию на 30 июня

Июнь, 30 в 12:55

Центр противодействия дезинформации развенчивает фейки, которые оккупанты распространили 30 июня.

Первый из них касается заявления российского президента Владимира Путина, а именно: “Из Украины сделали плацдарм, чтобы расшатать Россию. И призывы к Киеву продолжать боевые действия подтверждают, что Украина — просто средство для Запада. Поэтому цели специальной военной операции России в Украине не изменились, все идет по плану”.

Кроме того, манипуляцией является информация, распространяемая пропагандистскими СМИ РФ о получении выпускниками Мелитополя Запорожской области аттестатов российского образца. Якобы “ученики получают аттестат только сейчас, поскольку предыдущая администрация региона уничтожила все данные учащихся”.

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— Однако такое решение оккупантов юридически ничтожно и не имеет никаких правовых последствий, — сообщают в ОК Південь.

Еще одним фейком является заявление Путина, что “в Кременчуге не было ни одного теракта… армия РФ не бьет ни по каким гражданским объектам во время спецоперации, а просто так у нас полями никто не стреляет”.

К слову, министр цифровой трансформации Михаил Федоров опроверг фейк российских СМИ, что якобы украинцам будут рассылать повестки в военкоматы через приложение Дія.

Источник: ОК Південь