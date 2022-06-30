Июнь, 30 в 17:28

Журналист Факти ICTV, обозреватель по вопросам нефти и газа

Газоснабжающие компании обнародовали свои ценники на голубое топливо в июле.

Согласно обзору информационно-консультационного центра ГазПравда, список компаний на рынке газа по сравнению с апрелем существенно сократился. В настоящее время газ бытовым потребителям, то есть населению, поставляют 14 компаний.

Их годовые предложения колеблются в диапазоне 7,70-9,99 грн за кубометр. Однако для подавляющего большинства украинцев в июле будет актуальна цена 7,96 грн за куб.

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Напомним, с 1 мая 8,8 млн украинских домохозяйств, ранее получавших газ от 17 поставщиков под брендом ТВІЙ ГАЗЗБУТ, а также ООО Одессагаз-Снабжение, попали к поставщику последней надежды (ППН).

Речь идет о потребителях в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях, а также в Одессе.

А впоследствии к ним добавились еще 1,3 млн потребителей, ранее получавших газ от ГП КиевГазЭнерджи, ООО Лубныгаз-Трейдинг, ООО Газ Ресурс Компани, ООО Тернопольгоргаз, ООО Уманьгаз Сбыт и ООО Черкассыгаз Сбыт.

Все они, согласно решению Минэнерго, автоматически переведены в Газоснабжающую компанию Нафтогаз Украины на тарифный план Фиксированный с ценой 7,96 грн за кубометр. Это на 3 коп дешевле, чем было у 17 региональных газсбытов.

С полным список поставщиков и их цен в июле можно ознакомиться в таблице.