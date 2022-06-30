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Факты / Украина

Сколько будет стоить природный газ: обзор цен в июле 2022

Алексей Савицкий, Журналист Факти ICTV, обозреватель по вопросам нефти и газа
Транзит газу
Фото: Depositphotos

Газоснабжающие компании обнародовали свои ценники на голубое топливо в июле.

Согласно обзору информационно-консультационного центра ГазПравда, список компаний на рынке газа по сравнению с апрелем существенно сократился. В настоящее время газ бытовым потребителям, то есть населению, поставляют 14 компаний.

Их годовые предложения колеблются в диапазоне 7,70-9,99 грн за кубометр. Однако для подавляющего большинства украинцев в июле будет актуальна цена 7,96 грн за куб.

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Напомним, с 1 мая 8,8 млн украинских домохозяйств, ранее получавших газ от 17 поставщиков под брендом ТВІЙ ГАЗЗБУТ, а также ООО Одессагаз-Снабжение, попали к поставщику последней надежды (ППН).

Речь идет о потребителях в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях, а также в Одессе.

А впоследствии к ним добавились еще 1,3 млн потребителей, ранее получавших газ от ГП КиевГазЭнерджи, ООО Лубныгаз-Трейдинг, ООО Газ Ресурс Компани, ООО Тернопольгоргаз, ООО Уманьгаз Сбыт и ООО Черкассыгаз Сбыт.

Все они, согласно решению Минэнерго, автоматически переведены в Газоснабжающую компанию Нафтогаз Украины на тарифный план Фиксированный с ценой 7,96 грн за кубометр. Это на 3 коп дешевле, чем было у 17 региональных газсбытов.

С полным список поставщиков и их цен в июле можно ознакомиться в таблице.

Название предприятия Годовой тариф Июнь 2022 р.
ТОВ ЕРУ ЛЮДЯМ 7,70
ТОВ ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП 7,799
ТОВ ГК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ 7,96
ТОВ ВОЛИНЬЕЛЕКТРО ЗБУТ 7,98
ТОВ ЗАКАРПАТТЯ ЕНЕРГОЗБУТ 7,98
ТОВ ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ 7,99
ТОВ ГАЛНАФТОГАЗ 7,99
ТОВ Свій 8,00
ТОВ МЕГАВАТТ ЕНЕРГО КОМПАНІЯ 8,08
ТОВ ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ 8,20
ТОВ КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ (YASNO) 8,46
ТОВ ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ (YASNO) 8,46
ТОВ АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ 9,95
ТМ СвітлоГаз (ТОВ РИТЕЙЛ СЕРВІС) 9,99
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