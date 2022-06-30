Сколько будет стоить природный газ: обзор цен в июле 2022
Газоснабжающие компании обнародовали свои ценники на голубое топливо в июле.
Согласно обзору информационно-консультационного центра ГазПравда, список компаний на рынке газа по сравнению с апрелем существенно сократился. В настоящее время газ бытовым потребителям, то есть населению, поставляют 14 компаний.
Их годовые предложения колеблются в диапазоне 7,70-9,99 грн за кубометр. Однако для подавляющего большинства украинцев в июле будет актуальна цена 7,96 грн за куб.
Напомним, с 1 мая 8,8 млн украинских домохозяйств, ранее получавших газ от 17 поставщиков под брендом ТВІЙ ГАЗЗБУТ, а также ООО Одессагаз-Снабжение, попали к поставщику последней надежды (ППН).
Речь идет о потребителях в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях, а также в Одессе.
А впоследствии к ним добавились еще 1,3 млн потребителей, ранее получавших газ от ГП КиевГазЭнерджи, ООО Лубныгаз-Трейдинг, ООО Газ Ресурс Компани, ООО Тернопольгоргаз, ООО Уманьгаз Сбыт и ООО Черкассыгаз Сбыт.
Все они, согласно решению Минэнерго, автоматически переведены в Газоснабжающую компанию Нафтогаз Украины на тарифный план Фиксированный с ценой 7,96 грн за кубометр. Это на 3 коп дешевле, чем было у 17 региональных газсбытов.
С полным список поставщиков и их цен в июле можно ознакомиться в таблице.
|Название предприятия
|Годовой тариф Июнь 2022 р.
|ТОВ ЕРУ ЛЮДЯМ
|7,70
|ТОВ ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП
|7,799
|ТОВ ГК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ
|7,96
|ТОВ ВОЛИНЬЕЛЕКТРО ЗБУТ
|7,98
|ТОВ ЗАКАРПАТТЯ ЕНЕРГОЗБУТ
|7,98
|ТОВ ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ
|7,99
|ТОВ ГАЛНАФТОГАЗ
|7,99
|ТОВ Свій
|8,00
|ТОВ МЕГАВАТТ ЕНЕРГО КОМПАНІЯ
|8,08
|ТОВ ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ
|8,20
|ТОВ КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ (YASNO)
|8,46
|ТОВ ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ (YASNO)
|8,46
|ТОВ АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ
|9,95
|ТМ СвітлоГаз (ТОВ РИТЕЙЛ СЕРВІС)
|9,99