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Факты / Мир

Столтенберг не исключает передачу современных танков Украине

Анастасия Гевко, редактор ленты
Єнс Столтенберг
Фото: Офис президента

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО поможет Украине перейти на современные виды вооружения и не исключил, что наша страна сможет получить современные танки западного образца.

Об этом Столтенберг сказал 30 июня во время брифинга по итогам саммита в Мадриде.

– Мы поддерживаем идею привоза большого количества передового оборудования, в том числе западного современного оборудования и различных видов оборудования, вы видели объявления… Сейчас НАТО поставило задачу помочь Украине перейти от старого оборудования советских времен к современному стандартному оборудованию НАТО. И, конечно же, у нас нет списка оборудования, которое мы исключаем, – отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в широком спектре современного тяжелого оборудования стандарта НАТО, и это обсуждалось на саммите в Мадриде.

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Ранее сообщалось, что лидеры стран НАТО утвердили новый пакет помощи для Украины.

Кроме того альянс принял новую стратегию, которой признал РФ угрозой коллективной безопасности.

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