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Факты / Украина

В Харькове раздалось несколько мощных взрывов

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
Вибух
Фото: Depositphotos

В Харькове раздалось несколько мощных взрывов.

Перед началом обстрела со стороны РФ в городе и области раздалась воздушная тревога.

Со стороны официальных властей пока не поступало подтвержденной информации о попадании вражеских снарядов в город или область.

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В соцсетях харьковчане пишут о, по меньшей мере, шести прилетах и пяти взрывах. Но в настоящее время информация не подтверждена.

— В ночь на 30 июня харьковчане видели вылеты ракет из Белгорода и слышали шесть взрывов, два из которых по звуку — в черте города, еще четыре — отдаленно. В этот раз впервые за четыре недели российская армия сдвинула график ударов примерно на час, – пишут журналисты из Харькова.

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Источник: Суспільне Харків

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