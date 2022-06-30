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Факты / Украина

В Херсоне прозвучал взрыв — что известно

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Требует проверки
вибух
Фото: Depositphotos

Вечером 30 июня в Херсоне раздался взрыв. Об этом сообщили местные жители.

Пока официального подтверждения нет. В то же время РосСМИ пишут о “прилете” в районе телевышки.

Стоит отметить, что при взрыве воздушная тревога в городе не была объявлена.

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Напомним, что сегодня ВСУ освободили от оккупации село Потемкино в Херсонской области. Во время наступления украинские защитники отразили ряд контратак врага, уничтожили танки и БМП противника.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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