В Киеве решили закрыть все детские площадки в торговых центрах – ГСЧС
В Киеве решили закрыть все детские площадки и развлекательные зоны, которые находятся на территории торговых центров.
Об этом сообщила глава пресс-службы столичной ГСЧС Светлана Водолага.
– Знаю, что сегодня уже принято решение Военной администрацией Киева. Уже есть запрет на работу детских площадок, развлекательных площадок в торговых центрах. Совет от спасателей — не пользоваться по возможности такими объектами, где отсутствует укрытие, — отметила Светлана Водолага.
Напомним, что 27 июня РФ запустила ракеты по ТЦ в Кременчуге, в результате чего, по официальным данным, число погибших достигло 18 человек.
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Источник: телеканал Киев