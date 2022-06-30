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Факты / Украина

В Киеве решили закрыть все детские площадки в торговых центрах – ГСЧС

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
Панорама Києва

В Киеве решили закрыть все детские площадки и развлекательные зоны, которые находятся на территории торговых центров.

Об этом сообщила глава пресс-службы столичной ГСЧС Светлана Водолага.

– Знаю, что сегодня уже принято решение Военной администрацией Киева. Уже есть запрет на работу детских площадок, развлекательных площадок в торговых центрах. Совет от спасателей — не пользоваться по возможности такими объектами, где отсутствует укрытие, — отметила Светлана Водолага.

Напомним, что 27 июня РФ запустила ракеты по ТЦ в Кременчуге, в результате чего, по официальным данным, число погибших достигло 18 человек.

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Источник: телеканал Киев

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