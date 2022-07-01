Июнь, 30 в 22:50

У Офиса президента Украины есть реалистичный план, благодаря которому удастся отбросить российских военных на границы до 24 февраля.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая на саммите НАТО в Мадриде.

Его спросили, может ли Украина отразить российские войска до конца 2022 года, как это планировал президент Владимир Зеленский. Джонсон ответил, что оптимистично оценивает способность ВСУ.

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— Причина, по которой я ездил в Украину перед началом всех этих саммитов (саммиты НАТО и G7, — Ред.), в том, чтобы получить реальное представление о том, каково видение у президента Зеленского и его администрации. Как они оценивают происходящее. И это действительно понятно. Они действительно видят способ, как изменить динамику (войны, — Ред.) в этом году, в ближайшие несколько месяцев. И я думаю, что это важно. Я думаю, что это значит, что мы должны помогать им настолько, насколько можем, — сказал он.

Он отметил, что Украина уже показала, что может сопротивляться российскому вторжению.

– Вот почему я думаю, что самым интересным элементом последних событий является РСЗО, которые должны быть направлены в Украину. Мне сказали, что украинские войска очень гибки в их применении, — добавил глава британского правительства.

Он уверен, что украинские военные смогут отбросить Россию на позиции, занятые до начала полномасштабного вторжения.

– Мы считаем, что они (украинцы, – Ред.) могут дать отпор россиянам и вернуть их на позиции до 24 февраля. Это, безусловно, то, что президент Зеленский говорит, он хочет сделать. И у него есть план для этого, — сказал Борис Джонсон.

Ранее, 23 июня, Борис Джонсон говорил, что служба военной разведки его страны считает, что наступление РФ в Украине замедлится в ближайшие несколько месяцев, поскольку армия России истощает свои ресурсы.