Июнь, 30 в 18:25

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в Положение о военном билете, которые, в частности, касаются порядка его выдачи военнослужащим.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, речь идет об указе президента № 457 от 28 июня. Этим документом внесены изменения в президентский указ от 2016 года (№ 582) О Положении о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава и Положении о военном билете офицера запаса.

Как известно, военный билет – это документ, удостоверяющий личность военнослужащего и определяющий его принадлежность к исполнению воинского долга.

Сейчас смотрят

Среди ключевых изменений, внесенных Владимиром Зеленским, можно выделить следующие:

1. Военный билет теперь является документом, удостоверяющим личность не только военнообязанного, но и резервиста. То есть, если раньше его выдавали только военнообязанным, то теперь билет будут получать и резервисты.

– Военный билет является единым для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава ВСУ, Государственной пограничной службы Украины, СБУ, Службы внешней разведки Украины, Управления госохраны Украины, Государственной специальной службы транспорта и других образованных в соответствии с законом военных формирований, а также для военнообязанных и резервистов, – говорится в тексте указа Зеленского.

2. Военный билет также будут выдавать при зачислении в высшие военные учебные заведения Украины и военные учебные подразделения высшего образования. Список случаев, когда выдаются военные билеты, дополнен и службой в военном резерве ВСУ.

Полный список случаев, когда гражданам будут выдавать военные билеты, выглядит так:

• в случае призыва или принятия на военную службу;

• при зачислении в военные вузы и военные учебные подразделения высшего образования;

• при принятии на службу в военном резерве ВСУ и других образованных в соответствии с законом военных формированиях;

• в случае прекращения альтернативной (невоенной) службы, если истек срок ее прохождения;

• в случае снятия с военного учета по состоянию здоровья;

• при исключении с военного учета по состоянию здоровья;

• при лишении воинского звания офицерского состава.

3. Билеты будут выдавать территориальные центры комплектования и социальной поддержки, созданные на замену военных комиссариатов (т.е. из указа от 2016 года исчезло понятие “военкомат”).

4. Становится необязательным внесение в военный билет отчества. В указе Зеленского отмечается, что обязательно вносятся фамилия и имя владельца билета, а отчество – “при наличии”.

5. Отдельно прописаны случаи, в которых военнослужащему могут повторно выдать военный билет:

• в случае непригодности билета для дальнейшего пользования, его уничтожения во время стихийного бедствия, потери или похищения;

• в случае смены фамилии, имени и отчества военнослужащего (военнообязанного или резервиста).

6. В случае выезда за границу на срок более трех месяцев военнообязанные и резервисты должны сдать военный билет в подразделение, где они находятся на учете, и получить об этом справку по установленному Минобороны образцу. Военнослужащие СБУ и Службы внешней разведки должны сдавать билеты в свои подразделения и получать справку.

7. До сих пор военный билет могли изымать у военнослужащего, заключенного под стражу, то есть до вынесения решения суда. Согласно указу Зеленского, теперь билет будут забирать уже после судебного приговора: если военный приговорен к лишению или ограничению свободы.

Источник: Генеральный штаб ВСУ, Офис президента Украины