Июнь, 30 в 20:03

Украинские военные отразили штурм российских военных по трем направлениям — Харьковскому, Славянскому и Бахмутскому, но враг имел частичный успех при штурме Лисичанского НПЗ.

Об этом в вечерней сводке за 30 июня сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений. Ожидается проведение ротации одного из отрядов специального назначения, выполняющего задания в районе населенного пункта Пинск. Также подразделения вооруженных сил республики Беларусь используют комплексы радиоэлектронной борьбы в приграничных районах с Волынской областью.

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На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершил артиллерийские обстрелы наших позиций. Вел воздушную разведку БПЛА в районе села Кислая Дубина. Также отмечается развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы недалеко от населенного пункта Олешня Курской области.

На Харьковском направлении враг ведет оборону ранее занятых позиций. Нанес авиационные удары недалеко от Прудянки и Одноробовки и ракетный удар по городу Харьков.

Попытку вражеских штурмовых действий по направлению Кочубеевка – Дементиевка украинские воины сразу подавили.

Противник обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Питомник, Дементиевка, Ивановка, Рубежное, Явирское, Петровка, Русские Тишки и Кутузовка. Также вел воздушную разведку БПЛА типа Орлан-10 вблизи Прудянки и Русской Лозовой.

На Славянском направлении вражеские подразделения перегруппировываются. Штурм в направлении Довгенькое – Мазановка наши воины успешно отбили. Противник отошел. Вел штурмовые действия с целью взятия под полный контроль населенного пункта Богородичное, успеха не имел.

Вражеские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулька, Вернополье и Червоная Поляна.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Татьяновка.

На Лисичанском направлении противник обстреливает позиции наших войск в районе города Лисичанск. Ведет штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имеет частичный успех, содержит северо-западную и юго-восточную части завода.

Вел штурмовые действия в районах северо-восточной части Лисичанского НПЗ, населенного пункта Тополевка и северной части населенных пунктов Волчеяровка и Малорязанцево, частично преуспевает, удерживает под огневым контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск.

Наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили оккупантов отойти.

На Бахмутском направлении противник нанес ракетно-авиационный удар в районе населенного пункта Соледар. Совершил артиллерийские обстрелы районов Белогоровки, Покровского, Клинового и Новолуганского.

— Все попытки наступательных и штурмовых действий оккупантов в направлениях Николаевка — Спирное, Владимировка — Покровское, Доломитное — Углегорская ТЭС наши защитники успешно прекратили, — сообщили в Генштабе.

В то же время на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях производил обстрелы позиций по ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Нанес ракетный удар по окрестностям Авдеевки. Вел воздушную разведку БПЛА типа Орлан-10.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжали обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Княжевка, Веселый Кут, Красный Яр, Кобзарцы, Любомировка, Посад-Покровское и Лупарево. Вели воздушную разведку. Зафиксирована работа средств радиоэлектронной борьбы вблизи Великой Александровки.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Не выдержав огневого влияния наших артиллерийских, ракетных и авиационных подразделений, российские оккупанты покинули остров Змеиный. Таким образом Одесская область полностью освобождена, сообщили военные.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ