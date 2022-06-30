Июнь, 30 в 14:07

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что остров Змеиный удалось освободить от российских оккупантов.

– Не выдержав огня наших артиллерийских, ракетных и авиационных ударов, оккупанты покинули остров Змеиный, – написал Залужный у себя в Telegram в четверг, 30 июня.

Он поблагодарил защитников Одесской области за то, что они приняли максимальные меры для освобождения этого стратегически важного участка.

– Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы Богдана, сыгравшей важную роль в освобождении острова. Благодарность иностранным партнерам за предоставленные средства поражения, – подчеркнул Залужный.