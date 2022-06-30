Июнь, 30 в 10:41

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Украине реестра олигархов. Перед этим соответствующее решение принял СНБО, а глава государства ввел его в действие.

Соответствующий указ датируется 29 июня и опубликован на сайте президента.

— Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 июня 2022 года Об утверждении Положения о Реестре лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), порядок его формирования и ведения, – говорится в указе.

Согласно положению, реестр будет вестись в электронной форме на государственном языке. В него не будут вносить данные, содержащие государственную тайну и служебную информацию, но сведения об вносимых олигархах не могут быть признаны конфиденциальными.

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Их сведения будет вносить автор подачи через электронный кабинет.

В сведения входят: ФИО, дата и место рождения, идентификационные данные, реквизиты паспортов и другое, а также обоснование признания личности олигархом.

Доступ в реестр будут иметь декларанты, регистраторы, сотрудники собственника и администратора реестра, а также глава, секретарь и члены СНБО, а также уполномоченные лица и сотрудники других государственных органов.

Отметим, что закон вступил в силу со дня его опубликования.

Напомним, что 2 июня Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. Согласно документу, решение о признании лица олигархом принимает СНБО, который и будет вести реестр.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что гражданин будет считаться олигархом, если он ведет активную политическую жизнь, имеет влияние на СМИ, является собственником объекта хозяйствования, а стоимость его активов превышает 1 млн прожиточных минимумов.

Фото: Офис президента