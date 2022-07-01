Июль, 01 в 10:07

Российские захватчики сосредоточили основные усилия на окружении войск ВСУ в Лисичанском районе с юга и запада, также ведут штурмовые действия в целях блокирования логистического обеспечения украинских подразделений.

Карта боевых действий в Украине на 01.07.2022

На Харьковском направлении армия РФ сосредоточила группировку войск Западного военного округа, они стоят в обороне на ранее занятых рубежах.

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Войска врага на Славянском направлении также обороняются, но перегруппируются и пытаются улучшить свое тактическое положение.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на окружении наших войск в Лисичанском районе с юга и запада, установлении полного контроля над Луганской областью. Ведет штурмовые действия в целях блокирования логистического обеспечения украинских подразделений.

В Луганской области враг пытается взять под контроль участок автодороги Бахмут — Лисичанск, но успеха не имеет.

Оккупанты активизировали боевые действия на Краматорском направлении. Попытка улучшить тактическое положение вблизи Покровского для россиян окончилась неудачей.

На Бахмутском направлении противник обстреливает из артиллерии районы населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Видродження, Майорска и Угледарской ТЭС. Пытается улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Покровское, успеха нет.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.07 ориентировочно составили:

личного состава — около 35 750 человек ликвидировано;

танков — 1 577 единиц;

боевых бронированных машин — 3 736 единиц;

артиллерийских систем — 796 единиц;

РСЗО — 246 единиц;

средств ПВО — 105 единиц;

самолетов — 217 единиц;,

вертолетов — 186 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 645 единиц;

крылатых ракет — 143 единицы;

кораблей/катеров — 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 610 единиц;

специальной техники — 61 единица.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 128-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: ISW, Генштаб ВСУ