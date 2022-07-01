Мы обязаны победить в этой войне: Зеленский обратился к участникам 4GameChangers Festival

Июль, 01 в 9:22

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам 4GameChangers Festival, призвав удвоить усилия для победы над российской агрессией – иначе враги демократии и свободы поверят, что игра может измениться в их пользу.

– Посмотрите, как легко одно государство создало масштабную угрозу для многих других, опасную волну…Например, угрозу масштабного голода. РФ заблокировала Черное море, и у нее в заложниках теперь миллионы человек. Мы все в заложниках. Вы у нее в заложниках. Если не снять эту угрозу голода, если не разблокировать Черное море, то результатом продовольственного кризиса будет такое миграционное цунами, которое достигнет и вас, хотя Австрия находится далеко от моря, – подчеркнул глава государства.

По его словам, кошельки европейце слишком зависимы от того, сколько из них хочет вытащить одно государство.

– Одно государство не может ломать жизнь всей Европе или даже всему миру. Эта игра должна измениться! Украина дает этот шанс – сделать нужные шаги. Украина дает время, чтобы успеть сделать их. Мы обязаны победить в этой войне, начатой ​​Россией, чтобы надежды всех нормальных людей на мирное и прогрессивное будущее действительно смогли реализоваться, – сказал Зеленский.

Он сказал, что это, в частности, благодаря помощи Австрии, и призвал удвоить активность в подготовке седьмого пакета санкций ЕС против РФ.

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– Только в это время, только в эти месяцы, только в этом году могут быть сделаны нужные шаги. Либо игра изменится в пользу Европы, либо враги демократии и свободы поверят, что игра может измениться в их пользу. Мы должны успеть, – подытожил президент Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 128-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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