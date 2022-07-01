Июль, 01 в 8:30

В Одесской области ночью 1 июля третья вражеская ракета во время ночных обстрелов попала еще в одну базу отдыха.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

– Одесская область. Третья вражеская ракета во время ночных обстрелов попала еще в одну базу отдыха. Подробности – позже, – отметил он.

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Ранее в оперативном командовании Юг отмечали, что по Белгород-Днестровскому россияне ударили тремя ракетами Х-22. Их запускали из направления Черного моря из стратегических бомбардировщиков Ту-22.

Одна ракета попала в девятиэтажный жилой дом, а вторая – в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В многоквартирном доме полностью разрушен целый подъезд на девять этажей.

В результате ракетных ударов по Одесской области погибли 17 человек, еще 31 – пострадал.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 128-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: ГСЧС