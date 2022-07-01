Никто не доверяет Путину: канцлер Австрии о коридорах для вывоза зерна

Июль, 01 в 16:03

Заявления президента РФ Владимира Путина о безопасности коридоров в Черном море для вывоза зерна из портов Украины очень сомнительные, а потому необходимы международные гарантии.

Об этом сказал федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер на фестивале цифровых технологий и медиа 4Gamechangers в Вене.

— Путин заявил, что готов гарантировать эти коридоры (коридоры в Черном море для экспорта зерна из украинских портов, – Ред.). Встречное требование к Украине – они должны убрать морские мины у Одессы. Но это конечно абсурд, ведь никто не доверяет Путину в нынешней военной ситуации. Украина отталкивается от того, что как только они уберут мины, ВМФ России воспользуется случаем, чтобы захватить Одессу. Для этого нужны гарантии. Это очень важно, – говорит канцлер.

Он сообщил, что назревающий в мире продовольственный кризис связан с тем, что украинские порты в Черном море заблокированы российским военно-морским флотом. ООН и Турция присоединились к разблокированию этих портов, при этом Анкара готова отправить военные корабли для обеспечения безопасности этих коридоров и противодействия их использования Россией для нападения на Одессу.

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– Турцию признает как Украина, так и Россия. И Турция уже заявила о готовности предоставить гарантии, значит отправить турецкие ВМС в Черное море с целью обеспечения этих гарантий безопасности для Украины, чтобы российский ВМФ не воспользовался пробелами в безопасности, — сказал Негаммер.

Источник: Укринформ

Фото: Getty Images