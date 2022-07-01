Связанный с российским олигархом: суд арестовал активы Николаевского глиноземного завода

Июль, 01 в 16:41

Акции и деньги Николаевского глиноземного завода, связанного с российским олигархом Олегом Дерипаской, арестованы решением суда. Основанием для такого решения стало уголовное производство по уклонению от уплаты налогов и растрате имущества в особо крупных размерах менеджментом завода.

Перечинский суд Закарпатской области арестовал корпоративные права предприятия. Эти акции принадлежат фирмам Гуардон Украина и Компания Алюминий Украины.

По информации в судебном реестре, соответствующее постановление датировано 30 марта 2022 года, а 31 мая его подтвердил Закарпатский апелляционный суд.

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В то же время были арестованы деньги на счетах завода в Сбербанке, Райффайзен Банке, МР Банке.

Общая сумма финансовых и хозяйственных операций, вызывающих сомнения в полиции, составляет более 200 млн грн. В материалах правоохранителей утверждается, что имели место факты занижения налоговых обязательств, завышение суммы бюджетного возмещения НДС, завышение налогового кредита.

Справка. Николаевский глиноземный завод – одно из крупнейших в Европе предприятий цветной металлургии. Российский олигарх Олег Дерипаска получил контроль над предприятием в начале 2000 года.

В 2016 году Украина ввела санкции против компаний Олега Дерипаски ОК Русал и связанной с ней кипрской Judson Trading Limited. В следующем году Николаевский глиноземный завод сообщил, что Русал продал МОС сырьевому трейдеру Glencore (Швейцария). Впрочем, в 2018 году стало известно, что Олег Дерипаска оставил контроль над заводом.

1 марта 2022 года компания Русал Олега Дерипаски заявила, что временно прекратила производство на Николаевском глиноземном заводе.

Источник: Закарпатский апелляционный суд

Фото:Pexels