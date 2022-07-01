Июль, 01 в 16:59

Остров Змеиный в Черном море, который Вооруженные силы Украины освободили от войск РФ, имеет стратегическое значение. Потеряв остров, оккупанты не смогут вести разведку и высаживать морской десант на украинское побережье.

Об этом рассказал в эфире телемарафона военный эксперт Олег Жданов, комментируя стратегическую роль острова и бегство с него российских войск.

– Во-первых, они (войска РФ, — Ред.) упустили возможность вести разведку и корректировать огонь в определенной акватории Черного моря. И второе, на мой взгляд, главное – они упустили возможность обеспечивать высадку морского десанта, если бы они на это решились. Вот какую роль играл остров Змеиный… Как только у нас появилась возможность, мы начали методически уничтожать гарнизон острова, – подчеркнул Жданов.

Эксперт добавил, что ВСУ начинают “наводить порядок” в акватории Черного моря: речь идет о достижении огневого паритета с войсками РФ.

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Жданов также выразил мнение, что возвращать украинский гарнизон на Змеиный пока рано, поскольку остров находится под перекрестным огнем.

– На сегодняшний день, я так понимаю, единственная оставшаяся задача – это установить флаг (Украины, — Ред.) на острове. Но сегодня еще рано высаживать гарнизон, потому что остров находится под перекрестным огнем обеих сторон конфликта, – отметил Жданов.

Об освобождении острова Змеиный стало известно 30 июня. Украинские защитники заставили оккупантов поспешно эвакуировать остатки гарнизона с острова.

В РФ попытались “сохранить лицо” и окрестили свой побег со Змеиного “жестом доброй воли”. Это заявление жестко высмеяли пользователи соцсетей.