Июль, 01 в 17:53

Служба безопасности Украины продемонстрировала разговор с российским оккупантом, рассказывающим об обстреле мирного населения в Мариуполе и объясняющим, как военное руководство пыталось удержать их от отказа продолжать войну.

Как признается СБУ захватчик, командиры говорили, что нужно действовать на опережение, потому что им известна даже дата “нападения” Украины на Россию — 26 февраля.

– 23 числа получили приказ о высадке на территории Украины. 24 февраля высадились… Аргументировали это тем, что 26 февраля Украина должна была напасть на нас. И что этой высадкой мы прекратили нападение, – рассказывает пленник.

СБУ отмечает, что российский захватчик после попадания в плен “резко” изменил свое отношение. Уроженец Крыма рассказывал украинским спецслужбам, что якобы “не знал”, куда они едут и какие именно объекты обстреливают.

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— Когда их вернули к месту дислокации в марте, его взвод подписал рапорт-отказ от участия в “спецоперации”. Но командование снова отправило их в Украину. И уже после этого “отказавшийся” продолжать войну солдат совершил по украинскому Мариуполю около 400 минометных обстрелов! И опять же — “ничего не знал” об этом, — пересказали спецслужбы слова оккупанта.

Кроме того, российский захватчик утверждает, что военное командование пыталось удержать военнослужащих от отказа продолжать воевать обещаниями в 10 млн рублей и предоставлением квартир, если останутся до конца “спецоперации”.

– Нам давали координаты, мы по ним работали. Выпустили по всему городу около 400 мин, – говорит оккупант.

В настоящее время правдивость его показаний проверяют сотрудники СБУ. Вся информация от российского солдата подробно изучается и будет вовлечена в уголовное производство по факту российской агрессии против Украины и использована в международных судебных инстанциях.

Фото: Маріупольська міська рада