Июль, 01 в 21:23

Российские самолеты нанесли авиаудары по острову Змеиный, несмотря на заявления, что на острове было “завершено выполнение задач”.

Соответствующее видео авиаударов обнародовал главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный.

– Руководство вооруженных сил РФ не придерживается даже собственных заявлений, декларирующих “жест доброй воли”. Сегодня около 18:00 с аэродрома Бильбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы “завершили выполнение задач”, – написал Валерий Залужный.

Он подчеркнул, что все, кто еще говорит о каких-либо договоренностях с Россией, должны знать о факте атак со стороны РФ.

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— Единственное, в чем противник последовательный, это неизменная “меткость” нанесения ударов. Внимание на видео, – написал Залужный, добавив видео атаки РФ на остров.

На самом ролике можно увидеть, как два из трех снарядов падают за пределами острова и попадают в воду.

Напомним, что 30 июня украинские защитники заставили российских захватчиков покинуть остров Змеиный.

Впоследствии в оперативном командовании ВСУ Юг рассказали, сколько техники российские войска потеряли при отступлении с острова.

Факты ICTV также подготовили материал о том, как ВСУ выбили россиян с острова и как его освобождение повлияет на дальнейшую оборону юга Украины.

Источник: Валерий Залужный