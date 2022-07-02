США объявили о новом пакете помощи Украине на $820 млн – в него войдут системы ПВО NASAMS
1 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере $820 миллионов, в который входят две системы противовоздушной обороны NASAMS и снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.
Также в пакет военной помощи входят до 150 тысяч снарядов для гаубиц калибра 155 миллиметров и четыре дополнительных контрбатарейных радара.
Таким образом, общий объем военной помощи США для Украины с начала полномасштабного вторжения РФ составляет около 6,9 миллиарда долларов.
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Напомним, что ранее Пентагон обнародовал полный список предоставленного Украине вооружения, включая зенитные системы Stinger, противотанковые системы Javelin, РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, 20 вертолетов Ми-17 и другое.
Источник: Пентагон
Фото: depositphotos