США объявили о новом пакете помощи Украине на $820 млн – в него войдут системы ПВО NASAMS

Июль, 01 в 22:44

1 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере $820 миллионов, в который входят две системы противовоздушной обороны NASAMS и снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Также в пакет военной помощи входят до 150 тысяч снарядов для гаубиц калибра 155 миллиметров и четыре дополнительных контрбатарейных радара.

Таким образом, общий объем военной помощи США для Украины с начала полномасштабного вторжения РФ составляет около 6,9 миллиарда долларов.

Сейчас смотрят

Напомним, что ранее Пентагон обнародовал полный список предоставленного Украине вооружения, включая зенитные системы Stinger, противотанковые системы Javelin, РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, 20 вертолетов Ми-17 и другое.

Источник: Пентагон

Фото: depositphotos