В Мариуполе на Левобережье обнаружили новую братскую могилу – Андрющенко
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что происходит сейчас в оккупированном россиянами городе и как живут местные, которым не удалось выехать.
По его словам, в Мариуполе еженедельно обнаруживают новые братские могилы.
– Новая братская могила под завалами на Левобережье. Ул. Киевская 53. Снова более 100 тел людей с конца февраля. Оккупанты рядом разбирают завалы, снова о перезахоронении речь не идет, – рассказал он.
Андрющенко добавил, что люди продолжают жить в подвалах, а эксгумация тел фактически остановлена.
– Оккупационные власти настолько увлеклись созданием картинки восстановления, что до перезахоронений руки не дошли. Временные уличные могилы понемногу превращаются в постоянные. Центральный район. Ул. Котляревская 8-я, в двух шагах от “гуманитарного штаба” могилы с апреля. До сих пор, – отметил советник.
Кроме того, по его словам, мародерство на государственном уровне уже на низком старте.
– Оккупанты запустили буксирный кран для очистки судоходного канала и акватории порта. Из Мариупольского района отдельно подано электричество и продолжается запуск портовых кранов. Фактически в первой декаде порт будет готов для принятия грузов и отгрузки награбленного через основной глубоководный канал, – пояснил Петр Андрющенко
Советник подчеркнул, что грузы – металлопрокат и зерно, – планируют по откатанной схеме поставлять через Сирию.
– Именно такой канал согласовали при визите на прошлой неделе в Сирию куратор от Госдумы России Саблин и представители так называемой ДНР. Россия продолжает воровать все, что не смогла разрушить, – резюмировал он.
Фото: Петр Андрющенко