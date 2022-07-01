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Факты / Украина

В Мариуполе на Левобережье обнаружили новую братскую могилу – Андрющенко

Анастасия Гевко, редактор ленты
В Мариуполе на Левобережье обнаружили новую братскую могилу – Андрющенко

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что происходит сейчас в оккупированном россиянами городе и как живут местные, которым не удалось выехать.

По его словам, в Мариуполе еженедельно обнаруживают новые братские могилы.

– Новая братская могила под завалами на Левобережье. Ул. Киевская 53. Снова более 100 тел людей с конца февраля. Оккупанты рядом разбирают завалы, снова о перезахоронении речь не идет, – рассказал он.

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Андрющенко добавил, что люди продолжают жить в подвалах, а эксгумация тел фактически остановлена.

– Оккупационные власти настолько увлеклись созданием картинки восстановления, что до перезахоронений руки не дошли. Временные уличные могилы понемногу превращаются в постоянные. Центральный район. Ул. Котляревская 8-я, в двух шагах от “гуманитарного штаба” могилы с апреля. До сих пор, – отметил советник.

Кроме того, по его словам, мародерство на государственном уровне уже на низком старте. 

– Оккупанты запустили буксирный кран для очистки судоходного канала и акватории порта. Из Мариупольского района отдельно подано электричество и продолжается запуск портовых кранов. Фактически в первой декаде порт будет готов для принятия грузов и отгрузки награбленного через основной глубоководный канал, – пояснил Петр Андрющенко

Советник подчеркнул, что грузы – металлопрокат и зерно, – планируют по откатанной схеме поставлять через Сирию. 

– Именно такой канал согласовали при визите на прошлой неделе в Сирию куратор от Госдумы России Саблин и представители так называемой ДНР. Россия продолжает воровать все, что не смогла разрушить, – резюмировал он.

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Фото: Петр Андрющенко

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