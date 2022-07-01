Выплачивать непросто: ситуация с пенсиями и соцпомощью на оккупированных территориях

Июль, 01 в 15:59

Выплачивать пенсии и другие соцвыплаты на временно оккупированных территориях или территориях, где происходят активные боевые действия, достаточно непросто.

Но в этой ситуации не все столь однозначно. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Он объяснил, что там, где люди получают соответствующие выплаты через банки, все происходит в четко установленные сроки. Деньги приходят на соответствующие счета.

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— Другой вопрос здесь состоит в том, могут ли люди использовать эти средства. Но если человек переехал на более безопасную территорию, где работает банковская инфраструктура, конечно, он может получить такие средства в любой момент. Если же говорить о людях, которые получали выплаты через Укрпочту, то с учетом сегодняшней ситуации, это очень сложный процесс, особенно в условиях временной оккупации. Потому что даже в районах проведения активных боевых действий во многих случаях удается доставить эти средства, – добавил он.

Также Музыченко заверил, что в любом случае человек, имеющий право на соответствующие выплаты, после переезда на подконтрольную Украине территорию или после освобождения населенного пункта от оккупантов получит их в полном объеме.