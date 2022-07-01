За сутки ВСУ ликвидировали 150 оккупантов и сбили один вертолет
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За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 150 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны уничтожили уже около 35 750 захватчиков.
Обновленные потери России назвали в Генштабе ВСУ. Также за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали четыре вражеских танка, 10 боевых бронированных машин, шесть артиллерийских систем, сбили один вертолет и четыре беспилотника.
Общие боевые потери РФ в войне против Украины:
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- танки – 1 577 (+4);
- боевые бронированные машины – 3 736 (+10);
- артиллерийские системы – 796 (+6);
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 246;
- средства ПВО – 105 (+1);
- самолеты – 217;
- вертолеты – 186 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 645 (+4);
- крылатые ракеты / cruise missiles – 143;
- корабли/катера – 15 (+1);
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 610 (+8);
- специальная техника – 61.
Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Бахмутском направлении.
Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.