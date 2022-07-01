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Факты / Украина

За сутки ВСУ ликвидировали 150 оккупантов и сбили один вертолет

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
За сутки ВСУ ликвидировали 150 оккупантов и сбили один вертолет
Фото: Depositphotos

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 150 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны уничтожили уже около 35 750 захватчиков.

Обновленные потери России назвали в Генштабе ВСУ. Также за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали четыре вражеских танка, 10 боевых бронированных машин, шесть артиллерийских систем, сбили один вертолет и четыре беспилотника.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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  • танки – 1 577 (+4);
  • боевые бронированные машины – 3 736 (+10);
  • артиллерийские системы – 796 (+6);
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 246;
  • средства ПВО – 105 (+1);
  • самолеты – 217;
  • вертолеты – 186 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 645 (+4);
  • крылатые ракеты / cruise missiles – 143;
  • корабли/катера – 15 (+1);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2 610 (+8);
  • специальная техника – 61.

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Бахмутском направлении.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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