Июль, 01 в 9:32

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 150 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны уничтожили уже около 35 750 захватчиков.

Обновленные потери России назвали в Генштабе ВСУ. Также за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали четыре вражеских танка, 10 боевых бронированных машин, шесть артиллерийских систем, сбили один вертолет и четыре беспилотника.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 1 577 (+4);

боевые бронированные машины – 3 736 (+10);

артиллерийские системы – 796 (+6);

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 246;

средства ПВО – 105 (+1);

самолеты – 217;

вертолеты – 186 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 645 (+4);

крылатые ракеты / cruise missiles – 143;

корабли/катера – 15 (+1);

автомобильная техника и автоцистерны – 2 610 (+8);

специальная техника – 61.

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Бахмутском направлении.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.