Залужный с генералом Милли обсудили освобождение Украины от оккупантов

Июль, 01 в 20:28

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что в телефонном разговоре 1 июля с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли обсудили реализацию стратегических задач Сил обороны Украины, главной из которых является освобождение украинских земель в пределах международно признанных границ, то есть на 1991 год.

– Важным условием успеха наших оборонных и контрнаступательных действий является обеспечение соответствующим материально-техническим ресурсом. Мы благодарны за предоставленную и очень рассчитываем на дальнейшую помощь от партнеров, — написал он на своей официальной странице в Telegram.

Также он добавил, что “генерал Милли передал заверения президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется”.

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– Мой коллега также отметил, что гордится Вооруженными силами Украины и украинским народом, которые вызывают восхищение всех людей мира, дорожащих свободой, – заявил он.

Источник: Валерий Залужный

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Фото: Валерий Залужный