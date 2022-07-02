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Факты / Украина

Джонсону присвоили звание почетного гражданина Одессы

Юлия Соколова, редактор ленты
Борис Джонсон
Фото: Офис президента

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который демонстрирует мощную поддержку Украины в войне с РФ, присвоено звание почетного гражданина Одессы.

Об этом сообщил в интервью BBC World Service и BBC Radio-Newshour городской голова Одессы Геннадий Труханов. Его заявление цитирует пресс-служба Одесского городского совета.

– Мы очень высоко ценим помощь вашей страны, вашего премьер-министра. Поэтому мной было подписано распоряжение о награждении Бориса Джонсона Почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней, — отметил Труханов.

Это награждение означает, что Джонсон автоматически получил звание почетного гражданина Одессы.

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Труханов подчеркнул, что Великобритания является главным союзником и другом Украины, и если бы весь мир занял такую же позицию, наше государство уже победило бы российских оккупантов.

По словам мэра, наш главный союзник и друг – Великобритания. Если бы все мировое сообщество заняло такую же позицию, как народ Британии – мы бы давно победили оккупантов.

– Это борьба всего цивилизованного сообщества с фашизмом версии 2.0, и в этой борьбе господин Джонсон станет первым почетным гражданином города – подданным Великобритании, за все время существования награды – с 1862 года, — объяснил мэр Одессы.

Как известно, Борис Джонсон поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Премьер Британии уже несколько раз посещал Киев во время войны и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

В последний раз это произошло 17 июня. В ходе этого визита Джонсон предложил проводить масштабную подготовку украинских военных в его стране (до 10 тыс. военнослужащих каждые 120 дней).

Он подчеркивал, что у Киева есть реалистичный план, благодаря которому удастся отбросить войска РФ на границы до 24 февраля, а также предупреждал, что любые уступки России приведут к катастрофе.

В одном из интервью Борис Джонсон сообщил, что ушел бы в отставку, если бы пришлось остановить поддержку Украины.

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Источник: Одесский городской совет

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