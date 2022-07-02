Июль, 02 в 9:45

2 июля российские военные продолжают обстреливать позиции ВСУ и украинские населенные пункты.

Карта боевых действий в Украине на 02.07.2022

В Беларуси, что на Волынском и Полесском направлениях, сроки мобилизационного обучения продлили еще на неделю – до 9 июля.

Кроме того, через военные комиссариаты Гомельской области в рамках этих мероприятий идет вручение повесток. Также о запрете выезда за пределы страны объявили врачам.

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В Брянской и Курской областях РФ, что на Северском направлении, россияне для прикрытия границы с Украиной удерживают до трех батальонных тактических групп из состава 1 танковой армии, 20 общевойсковой армии Западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск.

Также агрессор обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

Применяя комплексы радиоэлектронной борьбы в районах населенных пунктов вблизи госграницы на территории Белгородской области, Россия пытается нарушить систему управления и связи подразделений Сил обороны.

На Харьковском направлении враг пытается сковать действия украинских войск и помешать их дальнейшему продвижению.

Чтобы вернуть утраченные позиции, российские захватчики идут штурмом в направлении Кочубеевки – Дементиевки.

Под огнем вражеской артиллерии в течение суток находились районы 13 населенных пунктов.

Авиационные удары армией РФ нанесены вблизи Верхнего Салтова, Прудянки и Мосьпанового.

На Славянском направлении оккупанты ведут оборонительные бои и пытаются усовершенствовать систему логистического обеспечения.

Российские военные безуспешно штурмовали Богородичное и обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Дибровное, Курулька, Мазановка, Богородичное, Краснополье, Адамовка, Сухая Каменка, Гусаровка и Криничное.

На Краматорском направлении россияне открывали огонь из ствольной и реактивной артиллерии по районам Белогоровки, Маяков и Донецкого, а на Лисичанском – по районам Золотаревки и Верхнекаменского.

После наступления в сторону последнего ВСУ заставили оккупантов отойти.

Зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Вершины, Бахмута и Спорного на Бахмутском направлении и авиаудары – в районе Вершины.

Районы 14 населенных пунктов россияне обстреляли из артиллерии разных калибров на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, а также ударили из авиации вблизи Новобахмутовки и Авдеевки.

На Южнобужском направлении враг удерживает занятые рубежи и пытается помешать продвижению подразделений Сил обороны Украины.

В частности, за сутки оккупанты обстреливали районы десяти населенных пунктов.

В Черном море у РФ готовы к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины два носителя высокоточного оружия.

Потери РФ на 2 июля 2022

личного состава – около 35 870 (+120),

танков ‒ 1 582 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 3 737 (+1),

артиллерийских систем – 800 (+4),

реактивных систем залпового огня – 246,

средств противовоздушной обороны – 105,

самолетов – 217,

вертолетов – 186,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 653 (+8),

крылатых ракет – 144 (+1),

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 614 (+4),

специальной техники – 61.

Полномасштабная война в Украине длится уже 129-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.