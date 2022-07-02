Карта боевых действий на 02.07.2022 – ситуация на фронте
2 июля российские военные продолжают обстреливать позиции ВСУ и украинские населенные пункты.
Карта боевых действий в Украине на 02.07.2022
В Беларуси, что на Волынском и Полесском направлениях, сроки мобилизационного обучения продлили еще на неделю – до 9 июля.
Кроме того, через военные комиссариаты Гомельской области в рамках этих мероприятий идет вручение повесток. Также о запрете выезда за пределы страны объявили врачам.
В Брянской и Курской областях РФ, что на Северском направлении, россияне для прикрытия границы с Украиной удерживают до трех батальонных тактических групп из состава 1 танковой армии, 20 общевойсковой армии Западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск.
Также агрессор обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.
Применяя комплексы радиоэлектронной борьбы в районах населенных пунктов вблизи госграницы на территории Белгородской области, Россия пытается нарушить систему управления и связи подразделений Сил обороны.
На Харьковском направлении враг пытается сковать действия украинских войск и помешать их дальнейшему продвижению.
Чтобы вернуть утраченные позиции, российские захватчики идут штурмом в направлении Кочубеевки – Дементиевки.
Под огнем вражеской артиллерии в течение суток находились районы 13 населенных пунктов.
Авиационные удары армией РФ нанесены вблизи Верхнего Салтова, Прудянки и Мосьпанового.
На Славянском направлении оккупанты ведут оборонительные бои и пытаются усовершенствовать систему логистического обеспечения.
Российские военные безуспешно штурмовали Богородичное и обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Дибровное, Курулька, Мазановка, Богородичное, Краснополье, Адамовка, Сухая Каменка, Гусаровка и Криничное.
На Краматорском направлении россияне открывали огонь из ствольной и реактивной артиллерии по районам Белогоровки, Маяков и Донецкого, а на Лисичанском – по районам Золотаревки и Верхнекаменского.
После наступления в сторону последнего ВСУ заставили оккупантов отойти.
Зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Вершины, Бахмута и Спорного на Бахмутском направлении и авиаудары – в районе Вершины.
Районы 14 населенных пунктов россияне обстреляли из артиллерии разных калибров на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, а также ударили из авиации вблизи Новобахмутовки и Авдеевки.
На Южнобужском направлении враг удерживает занятые рубежи и пытается помешать продвижению подразделений Сил обороны Украины.
В частности, за сутки оккупанты обстреливали районы десяти населенных пунктов.
В Черном море у РФ готовы к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины два носителя высокоточного оружия.
Потери РФ на 2 июля 2022
- личного состава – около 35 870 (+120),
- танков ‒ 1 582 (+5),
- боевых бронированных машин ‒ 3 737 (+1),
- артиллерийских систем – 800 (+4),
- реактивных систем залпового огня – 246,
- средств противовоздушной обороны – 105,
- самолетов – 217,
- вертолетов – 186,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 653 (+8),
- крылатых ракет – 144 (+1),
- кораблей (катеров) – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 614 (+4),
- специальной техники – 61.
Полномасштабная война в Украине длится уже 129-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.