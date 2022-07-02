Человек пропал без вести: алгоритм действий

Июль, 02 в 15:50

Главное управление Минобороны разработало алгоритм действий о признании личности пропавшей без вести.

Как говорится в сообщении, если у граждан нет информации о местонахождении родственника, то они могут обратиться в Национальное информационное бюро по краткому номеру 1648, городскому номеру (044) 287-81-65 или заполнить соответствующую форму для запросов на сайте nib.gov.ua.

Кроме того, можно обратиться с заявлением о розыске лица, пропавшего без вести в ближайший территориальный орган Национальной полиции Украины, отправить запрос по почте, позвонить по телефону 102 (круглосуточно) или на телефон горячей линии (0894) 200-18-67.

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Затем заявление будет зарегистрировано в журнале Единого учета, сведения внесут в ЕРДР с примечанием “пропавший без вести”, о чем в течение 3 дней информируется Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Минобороны подчеркивает, что розыск лица, пропавшего без вести, прекращается не позднее чем через три дня со дня установления его места нахождения.

В случае, если человек окажется погибшим, близких уведомят о месте захоронения или нахождения останков. Также об этом сообщат заявителю, даже если он не является близким родственником и членом семьи.