Июль, 02 в 1:54

Пентагон провел закрытый брифинг для журналистов, на котором рассказал подробности нового пакета военной поддержки для Украины и дал оценку ходу боевых действий между ВСУ и силами РФ.

Об этом на своей странице написал журналист Foreign Policy Джек Детч, специализирующийся на взаимодействии с оборонным ведомством США.

Журналист повторил новость, которую ранее само Министерство обороны США огласило публично: объявлен новый пакет военной помощи Украине на $820 млн.

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Таким образом, у Украины прибавится следующее вооружение:

Больше боеприпасов для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

2 национальных перспективных ракетных комплекса класса “поверхность-воздух” (NASAMS);

150 тыс. боеприпасов для 155-мм артиллерийских орудий;

4 дополнительных противоартиллерийских радара.

— Это первый случай, когда США предоставили Украине наземную систему ПВО, после нескольких месяцев просьб со стороны Киева, — отметил журналист.

Кроме того, Джек Детч со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США пишет, что по мнению Вашингтона Украина “очень затруднила” России проведение операций на острове Змеиный в Черном море, используя ракеты Harpoon для атаки на корабли, пополняющие запасы.

— Уход России (с острова Змеиный, — Ред.) облегчит Украине защиту Одессы, — заявил чиновник.

Кроме того, по данным чиновника Пентагона, Украина успешно атакует российские командные пункты с помощью предоставленных американцами систем залпового огня HIMARS.

— США считают, что Россия нанесла удар противокорабельной ракетой по торговому центру в Кременчуге, — процитировал журналист высокопоставленного представителя оборонного ведомства США.

Это нападение со стороны РФ, по словам чиновника Пентагона, подчеркивает “безрассудный характер” российских атак.

Кроме того, Джек Детч пишет, что США предоставят ВСУ системы ПВО NASAMS с целью перехода Украины с советского вооружения на более новые системы.

— США сосредоточены на поставках в Украину 155-мм артиллерийских снарядов для гаубиц и GMLRs, — процитировал журналист чиновника Пентагона.

Вашингтон по прежнему ищет источники поставок советских 152-мм артиллерийских боеприпасов для Украины, но запасы на Западе истощаются, что подталкивает страны НАТО к обновлению украинских боеприпасов.

Высокопоставленные чиновники в Минобороны США считают, что Россия “с перебоями” продвигается на Донбассе, раз за разом терпя неудачи и неся потери по мере продвижения.

При этом журналист отмечает, что Россия начала наступление на Донбассе 72 дня назад.

Наблюдать за ходом боевых действий в Украине можно на интерактивной онлайн-карте.

Источник: Jack Detsch