Июль, 02 в 20:40

Подольский районный суд Киева арестовал на 100% корпоративных прав сети по продаже косметики Brocard.

Согласно материалам суда, решение было принято еще 18 мая в рамках уголовного производства о присвоении имущества и финансировании агрессии против Украины.

Отметим, что сеть Brocard через кипрскую компанию Инденон Холдинг Лимитед принадлежит россиянке Татьяне Володиной. Кроме того, в России женщина владеет сетью Л’Этуаль.

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Суд запретил Володиной отчуждать корпоративные права в ООО Брокард-Украина. Однако в начале июня Brocard разослал партнерам сообщения о смене владельца – компанию продали парфюмерному холдингу Philippe Benacin Holding (как позже выяснилось – без разрешения Антимонопольного комитета).

Позже адвокаты Брокард-Украина обратились в суд с просьбой упразднить арест имущества, поскольку конечным бенефициарным владельцем компании стал гражданин Франции Филипп Бенасин.

Суд лишь части удовлетворил ходатайство компании. Арест остается в силе, как и запрет совершать какие-либо действия, связанные с проведением государственной регистрации права собственности на корпоративные права компании. В то же время ей разрешили сменить директора и местонахождение юридического лица.

Добавим, что по состоянию на 1 января сеть Brocard насчитывала почти 100 магазинов в 26 городах Украины. Штат компании составлял 1808 человек.

Фото: Brocard